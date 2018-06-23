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عاجل.. وكيل محمد صلاح يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل

السبت 23/يونيو/2018 - 01:24 ص
عاجل.. وكيل محمد صلاح يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل
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الفجر الرياضي
 

نشر رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي تغريدة جديدة، أثارت حالة كبيرة من الجدل.



وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لندع تلك الأيام القادمة تمر، بعدها سوف نرى".


وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير المصرية بالتكهن بقرب انتقال النجم المصري  لأحد الأندية الأوروبية الكبري، وعلى رأسها ريال مدريد، والذي يسعى لضم هداف، وأفضل لاعب ببطولة "البريميرليج".

 

 

 

المزيد عن: وكيل صلاح محمد صلاح كورة ريال مدريد رياضة رامي عباس
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