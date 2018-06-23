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إخماد حريق بجراج سيارات نادي المهندسين في بني سويف

السبت 23/يونيو/2018 - 02:03 ص
إخماد حريق بجراج سيارات نادي المهندسين في بني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أخمدت قوات الحماية المدنية، حريقًا شب مساء الجمعة، بجراج سيارات نادي المهندسين ببني سويف، نتيجة إشتعال النيران بالدائرة الكهربائية لإحدى السيارات بالجراج.

تلقت إدارة الحماية المدنية ببني سويف، بلاغًا بنشوب حريق بإحدى السيارات داخل جراج نادي المهندسين، بكورنيش النيل.

وانتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ وتمنت بمعاونة عمال النادي من السيطرة على النيران قبل إمتدادها لباقي السيارات، وتبين أن الحريق شب نتيجة إشتعال النيران بالدائرة الكهربائية لإحدى السيارات بالجراج، ولم ينتج عنه أى خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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