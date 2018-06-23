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وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما (صور)

السبت 23/يونيو/2018 - 01:11 ص
وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما (صور)
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شيماء احمد
 

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاحتفاليه الفنية التي نظمتها السفارة المصرية وهشام بدر سفير مصر بروما تمهيدًا للاعلان عن افتتاح الفعاليات الثقافية المصرية الايطالية التي تنطلق من مدينه فيتربو اعتبار من الأحد المقبل.


بدأت الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة المصرية بعزف للسلام الوطني المصري ثم قدمت فرقة بالية أوبرا القاهرة الذي أبهر الحضور عرضًا فرعونيًا عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية الفرعونية الراقصة من باليهات قامت بتصميم رقصاتها الفنانه إرمينيا كامل ومنها كليوباترا وانطونيو وإيزيس وأوزوريس أجزاء من رقصات أوبرا عايدة.


حضر الاحتفال عدد من السياسين والملحقين العسكرين والشخصيات الهامة بايطاليا بجانب الدكتورة الدكتوره جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية بروما والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما (صور)
وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما (صور)
وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما (صور)
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