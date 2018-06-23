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خبير سياسي: أتوقع الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية

السبت 23/يونيو/2018 - 01:15 ص
خبير سياسي: أتوقع الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
أردوغان
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داليا الحسين
 
قال محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، إن هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية تركية يوم الأحد المقبل، وهي انتخابات تحدد مصير تركيا في المستقبل.

وعقب "حامد"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أن تصويت للمعارضة في الانتخابات حرام شرعا فضلًا عن تصريحاته بشأن الحجاب، قائلًا: "يريد إيصال رسالة أن العلمانيون يشجعون على الدعارة والخمور والقمار وعدم تحجيب النساء فلا يجب انتخابهم".

وأكد أن تصريحات أردوغان يهدف منها إلى جمع المزيد من الأصوات، متوقعًا أن يحدث إعادة في الانتخابات الرئاسية التركية ويفوز حزب أردوغان "العدالة والتنمية" ولن يفوز بأغلبية وهو يعلم ذلك.

ولفت الخبير السياسي إلى أن تركيا بها حالة طوارئ، وتتراجع فيها دولة القانون وحقوق الإنسان.
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