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مفاجأة.. البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد المونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 12:36 ص
مفاجأة.. البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد المونديال
حسام البدري
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منى العوضي
 

أكد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، أن مصير هيكتور كوبر مع منتخب مصر يتوقف على نتيجة مباراته المقبلة في المونديال أمام السعودية.


قال مهيب، عبر برنامجه "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: " كوبر طلب ١٦٠ ألف دولار من أجل تجديد عقده مع مصر، ويتوقف مصيره على نتيجة مباراة السعودية فإذا كانت إيجابية فستكون الأولية تجديد تعاقده أما لو العكس سيتم توجيه الشكر له".


وأكد "مهيب" أن حسام البدري هو المرشح الأقوى والأقرب لتولي تدريب منتخب مصر في حالة إقالة هيكتور كوبر مشيرا إلى أن الأولية للمدرب الوطني.

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر مدير فني كورة كوبر رياضة حسام البدري
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