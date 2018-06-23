مفاجأة.. البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد المونديال

أكد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، أن مصير هيكتور كوبر مع منتخب مصر يتوقف على نتيجة مباراته المقبلة في المونديال أمام السعودية.





قال مهيب، عبر برنامجه "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: " كوبر طلب ١٦٠ ألف دولار من أجل تجديد عقده مع مصر، ويتوقف مصيره على نتيجة مباراة السعودية فإذا كانت إيجابية فستكون الأولية تجديد تعاقده أما لو العكس سيتم توجيه الشكر له".



