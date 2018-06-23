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"Number One" لـ محمد رمضان تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال 6 ساعات (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 12:29 ص
Number One لـ محمد رمضان تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال 6 ساعات (فيديو)
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الفجر الفني
 

اقترب كليب الفنان محمد رمضان من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 6 ساعات فقط من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير.  

واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.


وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين". 




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