هاني شاكر يحيي الذكرى السابعة لرحيل ابنته
السبت 23/يونيو/2018 - 12:16 ص
شيماء عطية
أحيا أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الذكرى السابعة لرحيل ابنته.
ونشر "هاني" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة تجمعه بابنته الراحلة، معلقًا عليها: "اليوم الذكري السابعه لوفاة دينا اللهم ارحم روحاً صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمها واغفر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".
المزيد عن: هاني شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رحيل دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن