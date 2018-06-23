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هاني شاكر يحيي الذكرى السابعة لرحيل ابنته

السبت 23/يونيو/2018 - 12:16 ص
هاني شاكر يحيي الذكرى السابعة لرحيل ابنته
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شيماء عطية
 

أحيا أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الذكرى السابعة لرحيل ابنته.

ونشر "هاني" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة تجمعه بابنته الراحلة، معلقًا عليها: "اليوم الذكري السابعه لوفاة دينا اللهم ارحم روحاً صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمها واغفر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".
هاني شاكر يحيي الذكرى السابعة لرحيل ابنته
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