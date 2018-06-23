برلماني: الضرائب تشكل حوالي 72% من موارد الدولة



قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الضرائب تشكل نحو 72% من موارد الدولة، مؤكدا أنه تقدم بطلب إحاطة لإعادة هيكلة الضرائب العقارية لعمل قاعدة بيانات بثروة العقارية في مصر حتى يتم تطبيق القانون عليها وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأكد "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة أنه لابد من التصدي لظاهرة التهرب الضريبي.



وأشار إلى أن الأرز المصري أصبح مثل المخدرات، موضحا أن هناك أقبال كبير بالخارج على الأرز بأسعار عالية، ومع تحديد مساحات زراعته بسبب فقر المياه أصبح يتم تهريبه.

