موعد مباراة نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كاس العالم لعام 2018 ، مباريات نصف النهائى من بطولة كاس العالم روسيا ، بطولة كاس العالم تعتمد على نظام الاقصاء والتي تنطلق عبر الاستاد الرياضي ، فانه منذ بداية دور السادس عشر وبعد تاهل اول وثانى المجموعات الثمانية فيبدا دور السادس عشر ويبدا نظام الفائز يستمر والخاسر يودع البطولة من خلال يلا شوت ، حتى الان لم يتم لعب دور السادس عشر من بطولة كاس العالم ولكنه تم تحديد موعد مباريات نصف النهائى حتى قبل ان يتم عمل قرعة دور المجموعات ، فان الفيفا تعتمد على نظام مميز جدا فى مواعيد المباريات وتحديدها قبل مدة كبيرة للحفاظ على عداله البطولة .

حتى الان فان اول المتاهلين لدور السادس عشر هم منتخب اوروجواى ومنتخب روسيا ومنتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا ومازال لم يحسم اى منتخبات اخرى تأهلهم للدور السادس عشر خصوصا وان الجولة الثانية لم تنتهي ومتبقى الجولة الثالثة وهي جولة الحسم دائما فى دور المجموعات من بطولة كاس العالم 2018 .

سيكون هناك مدة ثلاثة ايام فرق بين الدور النهائى وبين الدور نصف النهائى فان اخر مباريات الدور ربع النهائى ستكون يوم السبت 7 يوليو 2018 وسيكون اول مباريات الدور نصف النهائى في عن طريق كورة اون لاين يوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 ، الدور نصف النهائى ستكون مبارياته يوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 وهي ستكون بين الطرفين الفائزين فى مباريات يوم الجمعة 6 يوليو 2018 ، وثانى ايام الدور نصف النهائى ستكون يوم الأربعاء 11 يوليو 2018 وستكون المباراة بين الطرفين الفائزين فى مباريات يوم السبت 7 يوليو 2018 .

نظام الدور نصف النهائى فى حال انتهت المباراة بالتعادل السلبى او الايجابى يتجه حكم المباراة الى الاوقات الاضافية لمدة ثلاثون دقيقة مقسمة على شوطين كل شوط خمسة عشر دقيقة ، وفى حال اذا استمر التعادل فى الوقت الاضافى يتجه الحكم للركلات الترجيحية لاجل تحديد المتاهل الى النهائى ، الجدير بالذكر ان نهائى كاس العالم سيكون يوم الأحد 15 يوليو 2018 ، وسيكون النهائى بين الفائزين فى طرفى مباراتين الدور نصف النهائى وبينما الخاسر فى الدور نصف النهائى لم ينتهي مشوارة فانه قد تم تحديد مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كاس العالم روسيا 2018 وستكون يوم السبت 14 يوليو 2018

والفائز بلقب كاس العالم يتحصل على كاس البطولة الاشهر فى التاريخ وبينما المنتخب الخاسر يحصل على ميداليات فضية ، الدور نصف النهائى تحديدا من اهم ادوار البطولة لانه يحدد طرفى المباراة النهائية وهي المباراة الاهم فى البطولة بالتاكيد لانها تحدد حامل اللقب .

الجدير بالذكر فى نسخة كاس العالم 2014 المقام فى البرازيل كان الدور نصف النهائى يضم اربعة منتخبات وهم البرازيل ضد المانيا والمباراة الثانية كانت الارجنتين ضد هولندا ، وفازت المانيا على البرازيل بنتيجة تاريخية 7-1 وفازت الارجنتين على هولندا بركلات الترجيح وفازت المانيا باللقب فى الوقت الاضافى بهدف ماريو جوتزة الشهير ، منتخب المانيا بطل العالم النسخة الماضية يريد الفوز بالبطولة الحالية للحفاظ على لقبه .

وستكون مباراة الدور نصف النهائى يوم الثلاثاء 10 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت الامارات وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر وفى تمام السادسة بتوقيت المغرب

وستكون المباراة الثانية من الدور نصف النهائى يوم الاربعاء 11 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت الامارات وفى تمام السادسة بتوقيت المغرب وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر