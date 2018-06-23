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هاني سعيد: يجب ألا نتحامل علي لاعبي منتخب مصر بعد الخروج من المونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 12:08 ص
هاني سعيد: يجب ألا نتحامل علي لاعبي منتخب مصر بعد الخروج من المونديال
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علاء خليف
 
طالب هاني سعيد نجم الزمالك السابق وقائد مصر المقاصة الحالي بعدم التحامل علي لاعبي منتخب مصر بعد الخروج من بطولة كأس العالم.

وقال "سعيد" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "لاعبو المنتخب الوطني حاولوا تقديم أداء ونتائج جيدة في المونديال ولكن لم يحالفهم التوفيق ويجب ألا نتحامل عليهم".

وأضاف: "كنا نستطيع هزيمة روسيا وأعتقد أنه ليس الفريق الُمرعب وجميع أهدافهم بالبطولة جاءت نتيجة أخطاء المنافس".

وكان منتخبنا الوطني ودع بطولة كأس العالم رسميًا بعد خسارته مباراتين متتاليتين أمام أورجواي وروسيا.
المزيد عن: هاني سعيد منتخب مصر كأس العالم في المونديال
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