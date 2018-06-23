كوبر يصر على استمرار الشناوي حارسا للفراعنة في المونديال

أكد مراسل فضائية أون سبورت بأن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني سيقوم بإشراك محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمام السعودية.





وكشف بأن الشناوي كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية ولكنه شارك في التدريبات عقب شفاؤه.





يذكر أن هناك الكثير من الأنباء أكدت مشاركة عصام الحضري في مباراة المنتخب الثالثة أمام السعودية في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.