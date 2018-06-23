ضبط صاحب فيديوهات الرقص والصلاة بدون قبلة بالدقهلية



يذكر أن مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طقوس غريبة لبعض الأشخاص أثناء الصلاة، قد أثار حالة غضب بين أهالي الدقهلية.



لم يكد مقطع الفيديو ينتشر إلا واندلعت حالة سخط ضده على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلا واندلعت التعليقات تهاجمه خاصة مع ظهور بعض الأشخاص يتراقصون على صوت الموسيقى ويصلون وهم جلوس وكلا منهم يتخذ قبلة دون الآخر.

نجح ضباط مباحث الدقهلية، في القبض على "و.ا" عامل بمسجد ومقيم طناح التابعة لمركز المنصورة صاحب فيديو الرقص والصلاة بدون قبلة.