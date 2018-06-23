حالة الطقس اليوم السبت 23/6/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهرحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهاراً:

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية الى أقل بقليل.

وتسود أجواء صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل للبرودة فوق المرتفعات مع ساعات الليل المتأخر كما تظهر السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.





وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال العالية.





ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر فوق الجبال شمال المملكة.

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