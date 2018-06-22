تعرف علي ملخص أحداث اليوم التاسع من أيام المونديال

أسدل الستار على أحداث اليوم الجمعة وهو التاسع من أيام بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، تعرف علي بقية مباريات المجموعة الخامسة بكأس العالم

انتهت مباريات اليوم الجمعة 22 يونيو، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بانتهاء الثلاث مباريات التي دارت بين: (البرازيل X كوستاريكا - نيجيريا X آيسلندا - صربيا X سويسرا).

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز أحداث هذا اليوم الكروي، علي النحو التالي :

*حققت البرازيل الفوز بثنائية نظيفة في الدقائق الأخيرة علي حساب كوستاريكا سجلها "نيمار - كوتينهو"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، لتضمن بذلك خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني.

*أحرز نيمار أو أهدافه في مونديال روسيا مع منتخب بلاده، وقد جاء في الدقيقة 96، ليصبح أكثر هدف متأخر في المونديال منذ نسخة 1966.

*نيمار يصبح ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي، برصيد 56 هدف، خلف بيليه 77 هدف ثم رونالدو برصيد 62 هدف.

*نجح منتخب نيجيريا في إحياء آمال منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة أحرزها في مرمي آيسلندا، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

*سجل أحمد موسي هدفي نيجيريا في مرمي آيسلندا، وحصل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

*شهدت المباراة حصول منتخب آيسلندا علي ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعدة دقائق، ولكن فشل سيجوردسون في إحرازها.

*شهدت مباراة آيسلندا ونيجيريا حضور أحد مشجعي منتخب الأرجنتين، وكان يحمل علم الأرجنتين مكتوبًا عليه "أرجوكم فوزوا من أجل ليونيل ميسي".

*حققت سويسرا فوز درامي علي صربيا، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بهدفين مقابل هدف.

*أحرز كلا من جرانت تشاكا ثم شيكردان شاكيري هدفي سويسرا، بينما سجل ميتروفيتش هدف صربيا الوحيد.