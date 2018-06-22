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سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:40 م
سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلاً 17.81 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، وعند نفس المستوى في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس. 

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة سجل 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع. 

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيها للشراء و17.90 جنيها للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

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