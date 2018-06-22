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مفاجأة مدوية في عقد أيمن حفني مع الزمالك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:43 م
مفاجأة مدوية في عقد أيمن حفني مع الزمالك
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هاني عصام
 

أكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة مدوية بإن أيمن حفني لاعب الفريق لم يعد على ذمة النادي وانتهى عقده مع الفريق.


ونشر الموقع الرسمي للزمالك خبر اليوم بإن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق في الموسم القادم وهو ما نفاه المصدر.


حفني مع إنضمامه للزمالك في 2014 وقع لمدة 4 مواسم بما يعني ان العقد انتهى بنهاية الموسم الجاري.


وقام اللاعب بالفعل بتجديد عقده في سبتمبر 2017 لكن العقد لم يتم توثيقه ليصبح لاغيًا ويعتبر اللاعب ليس على ذمة النادي.



المزيد عن: كورة رياضة الزمالك أيمن حفني
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