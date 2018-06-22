إسماعيل يوسف: في الوقت الحالي هناك ندرة في المواهب
الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:25 م
مني العوضي
أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخبات العربية من الممكن أن تنافس في كأس العالم من خلال تطوير المنظومة الرياضية بدءا من اتحاد الكرة حتى اللاعبين والمدربين، مؤكدا أن الوقت الحالي في مصر والسعودية يشهد ندرة في المواهب.
قال تيجانا، خلال البرنامج السعودي "مع الصقور": "اللاعب يجب أن يحترف في سن مبكر وليس ٢٥ سنة، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وميسي ويكون لديه التزام وثقافة معينة لخدمة بلده".
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