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سمير صبري: "الإخوان ضربوا النشطاء على قفاهم وسرقوا ثورة يناير"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:24 م
سمير صبري: الإخوان ضربوا النشطاء على قفاهم وسرقوا ثورة يناير
الدكتور سمير صبري
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض،: "بعد ما انفجرت مجاري 25 يناير في المجتمع المصري خرج على مصر ما يسمون بالنشطاء وأصحاب الأفكار، والإخوان ضربوهم على قفاهم وأخدت منهم ميدان التحرير وكشفت تآمرهم".

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أننا ما زلنا نعاني من تفجير "مجاري" 25 يناير، والتي أثرت سلبًا على المجتمع.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول رفع رأس مصر مرة أخرى، وفي حين يهاجمه هؤلاء الأفراد، ولكن المواطن المصري أصبح في منتهى القوة والذكاء، ومتفهم وكاشف لكل المؤامرات، مؤكدًا أن الداعيين لمظاهرات في 30 يونيو المقبل لن يفعلوا أي شيء، ومصر ستبقى وسترتفع بشعبها الواعي.
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