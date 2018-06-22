تيجانا : الفراعنة كانوا قادرين على التعادل مع أوروجواي



وقال يوسف في تصريحات صحفية :"المنتخب كان قادرا على التعادل مع الأوروجواي والأحلام تختلف عن الملعب".

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأنهم كانوا قادرين على التعادل مع أوروجواي في أولى مبارياتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا والتي إنتهت بفوز أوروجواي بهدف نظيف.