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تيجانا : الفراعنة كانوا قادرين على التعادل مع أوروجواي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:05 م
تيجانا : الفراعنة كانوا قادرين على التعادل مع أوروجواي
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ريهام عبد المحسن
 
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأنهم كانوا قادرين على التعادل مع أوروجواي في أولى مبارياتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا والتي إنتهت بفوز أوروجواي بهدف نظيف.

وقال يوسف في تصريحات صحفية :"المنتخب كان قادرا على التعادل مع الأوروجواي والأحلام تختلف عن الملعب".
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