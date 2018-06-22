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أحمد موسى: مباراة الأرجنتين الأهم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:04 م
أحمد موسى: مباراة الأرجنتين الأهم
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ريهام عبد المحسن
 


صرح أحمد موسى نجم نيجيريا عقب الفوز على أيسلندا بهدفين نظيفين في ثاني مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن مباراتهم المقبلة أمام الأرجنتين هي الأهم.

 

وقال موسى في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"لقد اسعدنا الجميع ولكن لا يجب أن نركز على هذا الفوز، الأهم هي المباراة القادمة ضد الأرجنتين".

 

وبسؤاله عن شعوره بعد أن أصبح أول نيجيري يسجل بأكثر من بطولة في المونديال، قال موسى :"اعتقد انني جيد للغاية بكسر الأرقام القياسية، ما حصل ليس سهلاً بدون زملائي والمدرب الذي وثق بي".

 

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