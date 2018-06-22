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تعرف على أرقام شاكيري المميزة ضد منتخب صربيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:00 م
تعرف على أرقام شاكيري المميزة ضد منتخب صربيا
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عمر عبد العزيز
 

حقق المنتخب السويسري فوز مهم علي نظيره الصربي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، في مونديال روسيا 2018.

جاء هدف التقدم لصالح صربيا عن طريق ميتروفيتش، ثم عدل تشاكا نتيجة المباراة، وقبل نهاية اللقاء أحرز شيكردان شاكيري هدف بلاده الثاني.

وقدم شاكيري مباراة أكثر من رائعة، حيث جاءت أرقامه كالتالي :

الأهداف: هدف واحد. 
دقة التمرير: 91 %.
اللمسات: 77 لمسة. 
التصويبات: 8 تصويبات. 
فوز بالإلتحامات: 5 مرات.
استخلاص الكرة: 4 مرات.
تسديدات علي المرمي: 1.

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