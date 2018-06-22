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خبير سياسي: هناك حرب استثمارية واقتصادية غير معلنة على مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:02 م
خبير سياسي: هناك حرب استثمارية واقتصادية غير معلنة على مصر
خالد رفعت
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن انحصار العمليات الإرهابية في رفح وحتى العريش له هدف معين، وهو استهداف سيناء على وجه الخصوص.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن أغلب العمليات الإرهابية في الأماكن الصحراوية، وبعض العمليات تستهدف إحداث فتنة طائفية بمصر.

وأشار إلى أن هناك حرب استثمارية واقتصادية غير معلنة على مصر، وتوجد مؤامرة منشورة في خرائط ويتم تنفيذها بالنص.
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