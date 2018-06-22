نفت السعودية اتهامات بالقرصنة على بث مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تملك شبكة بي إن سبورتس، حقوق البث الإقليمية لها.



ووصف مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سعود القحطاني، اتهامات القرصنة بأنها "باطلة"، و"دون سند قانوني".



وقال القحطاني: "هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون سوى محاولة قطرية جديدة لتحوير قضية مقاطعتها تجاه الرياضة".



وأضاف: "فشلت السلطات القطرية في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتهم المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها".



وتابع: "السعودية لا تتسامح مع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، نحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية ونلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، الجهات المختصة مستمرة في ذلك ولا تتوقف، وهذا من منطلق حرص الحكومة السعودية على تطبيق كافة الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية".



وأوضح: "موقف السعودية في محاربة القرصنة موقف جدّي وستواصل المملكة فعاليتها ونشاطها، والجهات المختصة في السعودية صادرت في الآونة الأخيرة نحو 12 ألف جهاز للقرصنة من الأسواق".