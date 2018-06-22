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عاجل من رئيس الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:19 م
عاجل من رئيس الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء
الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم
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ريم محمود
 
طمئن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أولياء أمور طلاب الثانوية الذين كان لديهم مشكلة في سؤال النسبة بامتحان الفيزياء.

وأشار حجازي، إلى أن القرار النهائي الخاص بالتعديل سيتم معرفته غدًا بعد لقاء مدير عام المادة والهيئة الفنية.

وقال حجازي في تصريح خاص لـ الفجر: "في حالة تعديل نموذج الإجابة فإنه يتم مراجعة جميع الأوراق التي تم تصحيحها قبل اجراء التعديل حتي يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع".
المزيد عن: طلاب الثانويه رضا حجازي رئيس الثانوية تكافؤ الفرص
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