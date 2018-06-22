عاجل من رئيس الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

طمئن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أولياء أمور طلاب الثانوية الذين كان لديهم مشكلة في سؤال النسبة بامتحان الفيزياء.





وأشار حجازي، إلى أن القرار النهائي الخاص بالتعديل سيتم معرفته غدًا بعد لقاء مدير عام المادة والهيئة الفنية.



