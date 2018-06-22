ليشتشتاينر يتخطى رقم نجمي سويسرا ويصبح الأكثر مشاركة في المونديال

نجح المنتخب السويسري في تحقيق الفوز على منتخب صريبا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.





أحرز هدفي سويسرا كلا من جرانت تشاكا وشيكردان شاكيري، بينما أحرز هدف صربيا الوحيد ميتروفيتش.



