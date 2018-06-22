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ليشتشتاينر يتخطى رقم نجمي سويسرا ويصبح الأكثر مشاركة في المونديال

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:53 م
ليشتشتاينر يتخطى رقم نجمي سويسرا ويصبح الأكثر مشاركة في المونديال
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عمر عبد العزيز
 

نجح المنتخب السويسري في تحقيق الفوز على منتخب صريبا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.


أحرز هدفي سويسرا كلا من جرانت تشاكا وشيكردان شاكيري، بينما أحرز هدف صربيا الوحيد ميتروفيتش.


ووصل ستيفان ليشتشتاينر صاحب ال9 مباريات إلي رقم مميز علي مستوي منتخب بلاده، حيث أصبح أكثر لاعب سويسري خوضاً للمباريات في كأس العالم، متجاوزاً فالون بيهرامي وشارل أنتينن (8).

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