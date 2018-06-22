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شاكا ثالث سويسري يسجل في نسختين من المونديال

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:47 م
شاكا ثالث سويسري يسجل في نسختين من المونديال
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تمكن منتخب سويسرا من الفوز على صربيا رغم التأخر بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المونديال.

أدرك جرانيت شاكا هدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 52، ثم أحرز شاكيري هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويعتبر جرانيت شاكا هو ثالث لاعب سويسري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم، بعد أندريه أبيجلين عامي (1934 و1938) وجاك فاتون (1950 و1954).

رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا بهما المركز الثاني في المجموعة خلف البرازيل المتصدرة.

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