المونديال- الدقائق الأخيرة تنقذ البرازيل وموسى يقود النسور لتخطي آيسلندا وسويسرا تقلب الطاولة على صربيا

انتهت مباريات اليوم التاسع من كأس العالم والمقام على الأراضي الروسية بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي, وانتصار نسور نيجيريا على آيسلندا, وتغلب المنتخب السويسري على نظيره الصربي.

أبرز أحداث وأرقام المباريات يستعرضها لكم "الفجر الرياضي" فيما يلي:

البرازيل وكوستاريكا

في مباراة لم يستطع فيها نيمار ورفاقه فك شفرات الدفاع الكوستاريكي إلا في دقائق المباراة الأخيرة, خطف منتخب السيليساو البرازيلي فوزًا صعبًا بثنائية نظيفة على نظيره الكوستاريكي, وافتتح التسجيل اللاعب فيليب كوتينهو في الدقيقة ال91 بينما أكمل التسجيل نجم الفريق نيمار في الدقيقة ال97, وتخطى نيمار الأسطورة البرازيلية روماريو ليصبح ثالث أفضل هداف برازيلي ورابع هدافي أمريكا الجنوبية في التاريخ, ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط ليعود إلى المنافسة بعد التعادل المخيب أمام المنتخب السويسري, في انتظار مباراة الحسم أمام المنتخب الصربي.

نيجيريا وآيسلندا

تغلب المنتخب النيجيري على نظيره الآيسلندي بثنائية نظيفة في مباراة سيطرت عليها النسور سيطرة تامة, وسجل ثنائية المنتخب النيجيري النجم أحمد موسى في الدقيقتينال49 وال75, وفي الدقيقة ال84 أهدر اللاعب جيفلي سيجردسون ركلة جزاء سددها خارج المرمى ليضيع آمال آيسلندا في تقليص المنتيجة والعودة للمباراة, وسجل أحمد موسى آخر 4 أهداف للنسور في كأس العالم ليصبح الهداف التاريخي لنيجيريا وثالث الهدافين الافارقة في البطولة, وأصبح هذا الانتصار هو سادس الانتصارات لنيجيريا في كأس العالم والتي أتت جميعها أمام منتخبات أوروبية, ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط في انتظار المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الأرجنتيني لتحديد ثاني المتأهلين من المجموعة الرابعة بعد المنتخب الكرواتي.

صربيا وسويسرا

قَلَب المنتخب السويسري الطاولة على نظيره الصربي في مباراة اتسمت بالندية والقتالية من كلا الفريقين,وخيب المنتخب السويسري آمال نظيره الصربي في الفوز بالمباراة وضمان التأهل قبل مباراته الصعبة أمام المنتخب البرازيلي, وانتهت المباراة بهدفين لهدف لصالح المنتخب السويسري, وافتتح التسجيل لصالح المنتخب الصربي في شوط المباراة الأول اللاعب أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال5, وساد الهدوء على المباراة حتى بداية شوط المباراة الثاني حيث عاد المنتخب السويسري بشكل مغاير وشرس, وعادل النتيجة في الدقيقة ال52 للمنتخب السويسري اللاعب جرانيت شاكا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك, واستمرت الخطورة السويسرية على صربيا حتى أحرز هدف التقدم لسويسرا نجم الفريق شيردان شاكيري في الدقيقة ال90 بعد محاولات عديدة ليسهل مهمة التأهل على رفاقه قبل المواجهة القادمة أمام المنتخب الكوستاريكي,واقترب شاكيري الذي سجل 4 أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من جوزيف هوجي هداف سويسرا التاريخي في البطولة برصيد 6 أهداف, وبمشاركة اللاعب ستيفان ليتشتشاينر أصبح أكثر لاعب سويسري مشاركة في كأس العالم برصيد 9 مباريات.