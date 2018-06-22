ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز البرازيل وسويسرا



انتهت مباريات اليوم الجمعة 22 يونيو، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بانتهاء الثلاث مباريات بين (البرازيل X كوستاريكا - نيجيريا X آيسلندا - صربيا X سويسرا).



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الخامسة، علي النحو التالي :



1- البرازيل: لعبت مرتين - فارت مرة - تعادلت مرة - أحرزت 3 أهداف - استقبلت هدف - لها 4 نقاط.



2- سويسرا: لعبت مرتين - فازت مرة - تعادلت مرة - سجلت 3 أهداف - استقبلت هدفين - لها 4 نقاط.



3- صربيا: لعبت مرتين - فازت مرة - خسرت مرة - لها هدفين - عليها هدفين - لها 3 نقاط.



4- كوستاريكا: لعبت مرتين - خسرت مرتين - ليس لها أهداف - عليها 3 أهداف - ليس لديها نقاط.