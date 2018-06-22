ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز البرازيل وسويسرا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:45 م
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز البرازيل وسويسرا
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

انتهت مباريات اليوم الجمعة 22 يونيو، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بانتهاء الثلاث مباريات بين (البرازيل X كوستاريكا - نيجيريا X آيسلندا - صربيا X سويسرا).

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الخامسة، علي النحو التالي :

1- البرازيل: لعبت مرتين - فارت مرة - تعادلت مرة - أحرزت 3 أهداف - استقبلت هدف - لها 4 نقاط. 

2- سويسرا: لعبت مرتين - فازت مرة - تعادلت مرة - سجلت 3 أهداف - استقبلت هدفين - لها 4 نقاط. 

3- صربيا: لعبت مرتين - فازت مرة - خسرت مرة - لها هدفين - عليها هدفين - لها 3 نقاط. 

4- كوستاريكا: لعبت مرتين - خسرت مرتين - ليس لها أهداف - عليها 3 أهداف - ليس لديها نقاط.
المزيد عن: مونديال روسيا صربيا وسويسرا صربيا سويسرا البرازيل كوستاريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
2
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
1
x
20:00
1
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 11:10:07 PM