وائل الإبراشي يطالب بمحاسبة بعثة المنتخب



وأكد "الإبراشي" خلال فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب محاسبة بعثة المنتخب عن خسارة الفريق وخروج مصر من كأس العالم، لافتا إلى أن مباراة مصر والسعودية لا قيمه لها من وجهة نظر الصعود لدور الـ16.



وهاجم الإعلامي، الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، بسبب حديثه المستمر دائمًا عن هدفه في كأس العالم عام 1990، موضحًا: "أن هدف مصر في كأس العالم روسيا تم تسجيله للتخلص من عقدة مجدي عبدالغني".





انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، الأداء السيء للمنتخب المصري في مونديال روسيا 2018، مضيفا: "واضح إن إحنا استهوينا الضعف والهزيمة وبنعلقها على شماعات آخرى".