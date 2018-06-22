السراج وكونتي يتفقان على أهمية التوصل إلى حلول شاملة لمشكلة الهجرة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، تناولت آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون بين البلدين.





وخلال الاتصال، بحث الجانبان بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقا على أهمية إيجاد حلول شاملة للمشكلة تأخذ في الاعتبار أبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.





وأوضح بيان لحكومة الوفاق الوطني نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" أن كونتي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا.





من جانبه، أكد السراج العلاقات المميزة بين البلدين، مشيراً إلى ما تبذله إيطاليا من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.