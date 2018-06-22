تذوق الجمال في الكون والتعايش معه في صالون الأوبرا الثقافي

في إطار النشاط الثقافي والفني الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يختتم صالون الأوبرا الثقافي موسمه الفني في السابعة مساء الأربعاء 27 يونيو على المسرح الصغير بصالون تحت عنوان"عمران الحياة" للمفكر والمعماري الكبير المهندس يحيي عبدالله.





يدير الصالون الفنان أمين الصيرفي، كما يتناول الصالون فكرة البناء المعماري و الانساني وتذوق الجمال في الكون والتعايش معه ويتخلل الصالون فقرات فنية مختلفة منها فقرة غنائية يحيها المطرب سامر نبيل وفقرة شعريه يلقيها الشاعر بيومي أبو جبل.





يذكر ان المعماري يحيي عبدالله يعمل حاليا استاذ العماره بكليه الفنون الجميله ورئيس قسم العماره السابق وقد قام بتاليف كتاب (عمران الحياه والانسان) الذي يتحدث حول العمران والبناء وكيفيه حمايه البيئه الطبيعيه من اضرار البناء كما يوضح المفاهيم الخاطئه التى تعوق العمران الذي يخدم الانسان والحياة.



