فرص التأهل في المجموعة الخامسة بالمونديال (البرازيل وسويسرا الأقرب)

- أصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

1- البرازيل (4 نقاط)

2- سويسرا (4 نقاط)

3- صربيا (3 نقاط)

4- كوستاريكا (بدون نقاط) ودع البطولة رسميًا.









انحصر الصراع علي تذكرتي التأهل بالمجموعة الخامسة بين منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا، حيث ودع منتخب كوستاريكا البطولة رسميًا بعدما خسر مباراتين متتاليين وبقي رصيده خاليًا من النقاط.





- المباريات المتبقية بالمجموعة الخامسة:





27 يونيو .. البرازيل × صربيا (الثامنة مساءًا)

27 يونيو .. كوستاريكا × سويسرا (الثامنة مساءًا)





فرص التأهل في المجموعة الخامسة بالمونديال:





- البرازيل:



فوز منتخب البرازيل علي صربيا في لقاء الجولة الثالثة يصعد به مباشرة لدور الـ16 دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين كوستاريكا وسويسرا.





تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الصربي في لقاء الجولة الأخيرة يصعد به للدور ثمن النهائي بالمونديال، دون النظر لنتيجة لقاء كوستاريكا وسويسرا، ولكنه في هذه الحالة قد لا يصعد بالمركز الأول حال فوز المنتخب السويسري في مباراته الأخيرة بالمجموعة.





في حالة خسارة البرازيل أمام صربيا يضمن الأخير بطاقة التأهل لدور الـ16 بشكل رسمي، ويحتاج المنتخب البرازيلي لخسارة نظيره السويسري في مباراته أمام كوستاريكا وبعدد وافر من الأهداف، حتي يكون فارق الأهداف لصالحه علي حساب سويسرا.





- سويسرا:



فوز سويسرا علي منتخب كوستاريكا بالجولة الأخيرة يصعد به لدور الـ16 بشكل مباشر، ودون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين البرازيل وصربيا.





تعادل منتخب سويسرا مع نظيره كوستاريكا في آخر مبارياته بالمجموعة يصعد به لدور الـ16 بالبطولة، بشرط تعادل البرازيل مع صربيا أو خسارة أحدهما في المباراة الثانية بالمجموعة، ولكنه في هذه الحالة قد لا يصعد كـ"أول" للمجموعة.





يستطيع منتخب سويسرا التأهل لدور الـ16 حال خسارته مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا، بشرط فوز البرازيل علي صربيا وهنا يتأهل مباشرة للدور التالي رفقة منتخب السامبا، أو في حالة تعادلهما بشرط أن يكون فارق الأهداف بين المنتخبين الصربي والسويسري لصالح الأخير.





- صربيا:



يكفي منتخب صربيا الفوز في مباراته الأخيرة أمام البرازيل من أجل التأهل مباشرة للدور ثمن النهائي بكأس العالم، دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بين منتخبي كوستاريكا وسويسرا.





يستطيع منتخب صربيا التأهل لدور الـ16 حال تعادله مع المنتخب البرازيلي، ولكن بشرط أن يكون فارق الأهداف بينه ومنتخب سويسرا لصالحه، وذلك يتطلب خسارة المنتخب السويسري بعدد وافر من الأهداف في مباراته الأخيرة ضد كوستاريكا.