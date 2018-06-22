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أمريكا تهدد بنقض الأحكام البطيئة لمنظمة التجارة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:22 م
أمريكا تهدد بنقض الأحكام البطيئة لمنظمة التجارة
منظمة التجارة العالمية -ارشيفية
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رويترز
 
أبلغ السفير الأمريكي دينيس شيا منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن أحكام الاستئناف يمكن نقضها إذا استغرقت أكثر من التسعين يوما المسموح بها، ملقيا بتحد جديد لنظام المنظمة في إنفاذ قواعد التجارة العالمية.

تعتمد قواعد منظمة التجارة تقليديا على ”الإجماع السلبي“ حيث يمكن فقط منع قرار إذا عارضته كل دولة عضو.

وأبلغ شيا هيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة أن الأحكام التي يصدرها جهاز الاستئناف بالمنظمة، وهو بمثابة المحكمة العليا للتجارة العالمية، تصبح غير سارية إذا استغرقت أكثر من 90 يوما.

وقال ”اختيار جهاز الاستئناف انتهاك قواعد (منظمة التجارة لتسوية النزاعات) وإصدار تقرير بعد انتهاء مهلة التسعين يوما ستكون عاقبته أن يصبح هذا التقرير غير صالح كتقرير لجهاز الاستئناف يمكن استخدامه لأغراض إجراءات اعتماد الإجماع السلبي الاستثنائي“.
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