مؤسس المخابرات القطرية: "مصر خرجت من عنق الزجاجة.. وحكم تميم في النزع الأخير"

قال اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، إنه سعيد جدًا بالانتصارات التي حققتها مصر وما وصلت إليه، مؤكدًا أن مصر خرجت من عنق الزجاجة، وأن مستقبل الوطن يدعو للتفاؤل.



ولفت "منصور"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، إلى أن "تميم" في النزع الأخير من حكمه، مضيفًا أن قناة الجزيرة استعمارية وقميئة ومنحطة، وتوجه دعايا سوداء لأشخاص لا يفقهون، ولا تحترم المعايير الإعلامية.



وأشار إلى أن قطر هدفها إسقاط مصر والعالم العربي عن طريق الجزيرة الصهيونية، وأن من يتجاوب مع قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية إنسان غافل، مؤكدًا أن مصر عصية على الجميع، ولديها زعيم قوي جدًا.

