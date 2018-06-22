طبيب روسيا يرد على شائعة المنشطات

يشعر طبيب روسيا بالغضب بسبب شائعات تناول لاعبي المنتخب الروسي للمنشطات، مشيرًا إلى أن الفريق المضيف خضع لاختبار المنشطات أكثر من مرة كما يحدث في إنجلترا.

قال إدوارد بيزوجلوف، طبيب منتخب روسيا، لوسائل الإعلام: "الفريق اختبر أكثر من 120 مرة من قبل الفيفا وأكثر من 200 مرة من الاتحاد الاوروبي ووكالة مكافحة المنشطات الروسية روسادا خلال معسكرين للتدريب هذا العام".





تابع: "قدمنا أكثر من عدد الاختبارات التي قدمها المنتخب الإنجليزي، ونود أيضًا أن نعرف عدد الاختبارات التي قدمها الإنجليز، لأن فيفا لا يجيب على هذه الأسئلة أبدًا".





قالت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية؛ إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يرفض الكشف عن عدد الاختبارات التي أجراها الفريق الروسي بعد ظهوره المفاجئ في كأس العالم، لكن بيزوجلوف قال إن اللاعبين الروسيين يخضعوا لتحاليل الدم والبول بعد كل مباراة.





كان المنتخب الروسي قد ضمن التأهل للدور الـ 16 بعد التغلب على السعودية بخمسة أهداف دون رد وعلى مصر بثلاثية، وقد أثارت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية والألمانية الشكوك حول تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات.





كما قال إيجور فلاديميروف، المتحدث الرسمي باسم المنتخب الروسي: "لماذا يثير الإنجليزي الشكوك حول المنشطات؟ لماذا يخاطر أحد بهذا قبل كأس العالم؟ فقط شخص غير طبيعي يمكن أن يلمح بذلك، خمسة أهداف في مباراة واحدة، وثلاثة في مباراة أخرى، ثمانية أهداف أتت بعد التصويب بدقة وليس الركض فقط".





جدير بالذكر فأن منتخب روسيا يقع في المجموعة الأولى بالمونديال بجوار؛ أوروجواي ومصر والسعودية.