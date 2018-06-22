تعليق "الإبراشي" على أزمة سفر الفنانين لروسيا



وأكد أن إدارة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018 لم تكن بالمستوى المطلوب.



انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، الهجوم على الفنانين بسبب سفرهم لمونديال كأس العالم في روسيا.وأضاف "إبراشي" خلال فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنانون جزء من المجتمع ويجب أن نتعامل وفق هذه الرؤية الشاملة ولا نوجه لهم الإهانة لكن من حق المواطنين أن يتساءلوا هل سافر الفنانون على حساب الدولة أم لا وهل كان من الأولى أن يسافر الشباب"، مشيرا إلى أن الشخصيات العام قادرة على السفر على حسابها الشخصي.ولفت إلى أن البعض بدأ يقوم بفبركة لصور للفنانين مع اللاعبين، منوها أنه لا يجوز للفنان أن يهين المواطنين بسبب الإساءة له.