أشرف زكي لـ مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا: "القضاء بينا"

علق الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، على ظهور أحد الأشخاص على قناة الجزيرة للحديث عن الفنانين في روسيا، قائلًا: "لا تعليق، قناة الجزيرة إرهابية، وإيه دخلها في الموضوع، القناة تنال من مصر ورئيسها إزاي حد يستعين بيها".



وأوضح "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة، وزوجها رجل أعمال كبير، وراعي للمنتخب، مستنكرًا: "إيه إللي عملته ياسمين علشان تتشتم!".



وأكد أنه لا علاقة بالفندق الذي سافروا إليه بفندق اللاعبين، وأنهم لم يروا اللاعيبة إلا في الاستاد، ولم يذهبوا إلى معسكر اللاعبين، متابعًا: "بنتشتم في بلدنا بأفظع السباب، إيه الجريمة إللي عملناها علشان يتقال علينا قوادين، التجريح لحساب مين، ماتنسوش إن الفنانين كانوا شعلة ثورة 30 يونيو"، ووجه حديثه للمهاجمين: "القضاء بينا".



وأضاف أنه مهتم اهتمامًا كبيرًا بالكرة، وأنه يوم توقيع عبدالله السعيد للأهلي، ذهب إلى نادي الزمالك وعاتب رئيس الزمالك وأخبره أنه لاعب هام وكان يجب ضمه للنادي، وكذلك مهتم بالمنتخب المصري، لافتًا إلى أنهم ذهبوا لروسيا من أجل مصر.

