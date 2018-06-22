صاحب فيديو الرقص والصلاة بدون قبله فى طناح عامل باوقاف الدقهلية

قال أحد شباب قرية طناح التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية أن صاحب فيديو الرقص والصلاة بدون قبله الذي أثار غضب الأهالي عاملا بمسجد المسلمى بقرية طناح التابع لوزارة الأوقاف ويدعى "وائل. ا" 45 سنه من أبناء طناح وله 3 أبناء.



من جانبه أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية على، أن المدعو "وائل" عامل بالفعل فى مسجد المسلمي بقرية طناح، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الأئمة المتميزين لفحص الموضوع ومناقشة هؤلاء الأشخاص عن فكرهم ومعتقداتهم الدينية.



وكان محى حمدي أبو زيد، أحد أهالي قرية طناح حرر محضر بتهمة فى نقطة شرطة طناح ضد المدعو "وائل" بتهمة "ازدراء الأديان".



يذكر أن مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طقوس غريبة لبعض الأشخاص أثناء الصلاة، قد أثار حالة غضب بين أهالي الدقهلية.