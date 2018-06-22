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ميتروفيتش يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع صربيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:37 م
ميتروفيتش يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع صربيا
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أحمد عصام
 

حقق أليكساندر ميتروفيتش لاعب منتخب صربيا، هدفا في مرمي متتخب سويسرا في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

‏وأصبح ميتروفيتش هو أول لاعب صربي يسجل هدف رأسي في كأس العالم،واشترك بـ15 هدف في مبارياته الـ15 الأخيرة مع منتخب صربيا، حيث سجل 13 وصنع هدفين.

وفاز منتخب صربيا بالمباراة الأولي له في بطولة كأس العالم، علي منتخب كوستاريكا بنتيجة هدف نظيف، احرزه كولاروف الظهير الأيسر للمنتخب.

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