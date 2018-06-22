كفيتوفا تواصل التقدم في بطولة برمنجهام

حافظت بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين على آمالها في الفوز بلقب برمنجهام للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبها على الألمانية يوليا جورجيس 6-1 و6-4 في دور الثمانية اليوم الجمعة.

وهيمنت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 28 عاما، والتي حققت أربعة ألقاب هذا العام، على المباراة وأنقذت كل الفرص الثلاث التي لاحت لمنافستها لكسر إرسالها لتتقدم إلى الدور قبل النهائي في بطولة مقامة على ملاعب عشبية للمرة السادسة في مسيرتها.

ولم تخسر كفيتوفا أي مجموعة حتى الآن في البطولة وحققت خامس انتصار لها على التوالي في دور الثمانية هذا الموسم.

وستتقابل كفيتوفا في المباراة المقبلة مع الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو التي قدمت واحدة من أفضل مبارياتها على الملاعب العشبية لتهزم المصنفة الثانية ايلينا سفيتولينا 6-3 و6-2.

وارتكبت سفيتولينا 25 خطأ سهلا لتسمح لبوزارنسكو بكسر إرسالها مرتين في كل مجموعة لتبلغ الدور قبل النهائي.

وقالت بوزارنسكو عقب المباراة "أنا سعيدة بأدائي اليوم. لم أفقد تركيزي ولعبت بشكل جيد".

وتابعت "خضت أسبوعين رائعين نظرا لاني لم ألعب كثيرا على الملاعب العشبية خلال مسيرتي".

وفي وقت سابق اليوم بلغت مجدالينا ريباريكوفا الفائزة باللقب في 2009 وباربورا ستريتسوفا وصيفة البطلة مرتين الدور قبل النهائي.

وفازت ريباريكوفا على السلوفينية الصاعدة من التصفيات دليلة ياكوبوفيتش 6-2 و6-4 بينما تقدمت ستريتسوفا في البطولة بعد انسحاب منافستها ليسيا تسورنكو بسبب الإصابة بينما كانت متأخرة 7-5 و3-صفر.