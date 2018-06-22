مفكر سياسي يكشف سبب تراجع وزير التموين عن تطبيق قرار وضع الأسعار على المنتجات

قال المفكر السياسي نبيل لوقا، إن هناك عملية رقابة من كل أجهزة الدولة على السوق لمنع ارتفاع الأسعار وتحجيم الغلاء، مضيفًا: "المطحون اليوم المواطن الفقير الذى لا يستطيع مواجهة أعباء الحياة".



وأضاف "لوقا"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن بعض التجار يستغلون ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع الدكتور على مصلحي وزير التموين عن تطبيق قرار وضع الأسعار على المنتجات بسبب الضغط الذى مارسه التجار.



وناشد وزير التموين، بإلزام المصانع بوضع الأسعار على المنتجات، منوها أن الدول الأوروبية تضع الأسعار على المنتجات بالإضافة إلى مكونات العبوات، وتاريخ الصلاحية.

