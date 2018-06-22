ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفكر سياسي يكشف سبب تراجع وزير التموين عن تطبيق قرار وضع الأسعار على المنتجات

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:28 م
مفكر سياسي يكشف سبب تراجع وزير التموين عن تطبيق قرار وضع الأسعار على المنتجات
نبيل لوقا
طباعة
داليا الحسين
 
قال المفكر السياسي نبيل لوقا، إن هناك عملية رقابة من كل أجهزة الدولة على السوق لمنع ارتفاع الأسعار وتحجيم الغلاء، مضيفًا: "المطحون اليوم المواطن الفقير الذى لا يستطيع مواجهة أعباء الحياة".

وأضاف "لوقا"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن بعض التجار يستغلون ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع الدكتور على مصلحي وزير التموين عن تطبيق قرار وضع الأسعار على المنتجات بسبب الضغط الذى مارسه التجار.

وناشد وزير التموين، بإلزام المصانع بوضع الأسعار على المنتجات، منوها أن الدول الأوروبية تضع الأسعار على المنتجات بالإضافة إلى مكونات العبوات، وتاريخ الصلاحية.
المزيد عن: نبيل لوقا منتجات أسعار أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
2
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
1
x
20:00
1
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 9:30:01 PM