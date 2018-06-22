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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال 24 ساعة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:17 م
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال 24 ساعة
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أ ش أ
 
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، منها  3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 8 سفن منها  3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي، في انتظار إتمام إجراءات الدخول .   

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح، بينما غادرت 69 سيارة نقل محملة بـ 3105 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 36 ألفا و707 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و737طنا .  

شملت حركة الصادر من الميناء 6000 طن يوريا و1397 طن رمل و2729 طن فوسفات .  

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