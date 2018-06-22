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محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه في كليب "نمبر وان" (فيديو)

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:17 م
محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه في كليب نمبر وان (فيديو)
محمد رمضان
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الفجر الفني
 
طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب "نمبر وان"، من اخراج حسام الحسيني، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وتطبيق "أنغامي".

واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.


وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وأنتوا عارفين).".


كان رمضان قد شارك في سباق رمضان الماضي بمسلسل "نسر الصعيد".

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