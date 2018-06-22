تعرف على موقف أيوب الكعبي من الزمالك بعد المونديال



وأكد المصدر بإن اللاعب يفضل الإحتراف في أوروبا عن اللعب في الدوري المصري خلال الموسم القادم ويمتلك عرضان من روسياوفرنسا بقيمة مليوني و800 ألف يورو.



وأشار بإن اللاعب يضع المنطقة العربية في أواخر إهتماماته حال فشله في الإحتراف الخارجي.

تحدث مصدر مقرب من أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي عن موقف الأخير من الإنضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم القادم.