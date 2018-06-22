رئيس مدينة مطوبس يطالب سائقي التوك توك بالتوجه للوحدة المحلية للحصول على كود تعريفي

قال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إنه سيتم ترقيم التوكتوك بقرى المركز وإلصاق أكواد رقمية عليه.



وأضاف رئيس المدينة، أنه سيتم عمل حصر للتوكتوك للحد من ظاهرة التحرش من قبل السائقين، وذلك حتى يمكن الوصول لهم وحل مشكلات المواطنين وسهولة التعرف عليهم في وجود أي مخالفات، مناشدًا جميع مالكى مركبات التوكتوك التقدم لمقر الوحدة المحلية، بصورة فاتورة التوكتوك، صورة بطاقة الرقم القومى داخل ملف وملئ استمارة صرف الرقم التعريفى مجانًا.



تابع "رصاص"، انه سيتم لصق احدى اللوحتين امام التوكتوك والاخرى خلف المركبة دون سداد اى رسوم مالية ويتم تلقى الطلبات حتى 28يونيو الجارى، مع التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومركز الشرطة والقيام بحصر التوتوك بالمدينة والقري وتوابعها وعمل بنر بالأكواد الرقمية.



