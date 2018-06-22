قال مدرب أتليتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، إن الأرجنتين بدت تائهة خلال مباراة كرواتيا بنهائيات كأس العالم، وذلك في رسالة صوتية جرى تسريبها لمحطات إذاعية إسبانية وأرجنتينية.



وأضاف: "ما يحدث للفريق الآن هو ما حدث للأرجنتين في السنوات الأربع الأخيرة المخزية، فوضى وغياب القيادة من اللاعبين والمدربين والمديرين، الفريق تائه".



وتابع: "الآن في غرفة خلع الملابس سيحدث شجار بينهم، سيقف أحدهم وسيحدث شجار".



وبدا أيضاً أن سيميوني يتساءل عن مستوى نجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يضع بصمته بالنهائيات حتى الآن، وأهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في المباراة السابقة، بينما سجل منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 أهداف في مباراتين.



وقال سيميوني: "ميسي جيد للغاية لأن معه مجموعة من اللاعبين الإستثنائيين، إذا كان عليك الاختيار بين ميسي ورونالدو في مباراة عادية فمن تختار؟



ويبدو أن سيميوني كان يتحدث مع مساعده بورغوس، عندما انتقد حارس مرمى الأرجنتين ويلي كاباييرو لخطأه في تمرير الكرة الذي منح جناح كرواتيا أنتي ريبيتش فرصة تسجيل الهدف الأول.



وقال: "حارس المرمى فعل ذلك من قبل، فعل ذلك أمام إسبانيا وأمام إيطاليا عندما رد القائم الكرة، وحين تخطئ هكذا في كأس العالم تهتز الشباك".