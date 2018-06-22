رسميا.. جينت البلجيكي يعلن ضم موهبة بتروجت





أعلن نادي جينت البلجيكي عن تعاقده رسميًا مع أحمد مصطفى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت ، صباح اليوم الجمعة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان مصطفى، اجتاز الاختبارات الطبية بالفريق البلجيكي بنجاح، ليبدأ فترة إحترافية جديدة بداية من الموسم المقبل.





وظهر أحمد مصطفى، بمستوى جيد الموسم الماضي، ضمن صفوف الداخلية، معارًا من بتروجت وانضم للمنتخب الأوليمبي، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه بالموسم الجديد.





ووقع اللاعب لفريق جينت البلجيكي، مقابل 550 ألف دولار، بجانب 15 % من إعادة بيع اللاعب مرة أخرى مستقبلًا.



