الإصابة تبعد حارس تونس عن الملاعب 4 أشهر

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن حارس مرمى المنتخب الوطني المصاب معز حسن، سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.





وغادر حسن (22 عاماً) تشكيلة تونس التي تشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بعد إصابته بخلع في الكتف في خسارة الفريق في اللحظات الأخيرة 1-2 أمام إنجلترا، في الجولة الأولى بالمجموعة 7.

وكشف الاتحاد التونسي في صفحته على تويتر، أن حارس المرمى حسن سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وتأمل تونس في إحياء آمالها في التأهل الى الدور الثاني بكأس العالم، عندما تواجه مهمة صعبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، غداً السبت.