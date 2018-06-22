الإصابة تبعد حارس تونس عن الملاعب 4 أشهر
الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:08 م
وكالات
قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن حارس مرمى المنتخب الوطني المصاب معز حسن، سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.
وغادر حسن (22 عاماً) تشكيلة تونس التي تشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بعد إصابته بخلع في الكتف في خسارة الفريق في اللحظات الأخيرة 1-2 أمام إنجلترا، في الجولة الأولى بالمجموعة 7.
وكشف الاتحاد التونسي في صفحته على تويتر، أن حارس المرمى حسن سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.
وتأمل تونس في إحياء آمالها في التأهل الى الدور الثاني بكأس العالم، عندما تواجه مهمة صعبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، غداً السبت.
وغادر حسن (22 عاماً) تشكيلة تونس التي تشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بعد إصابته بخلع في الكتف في خسارة الفريق في اللحظات الأخيرة 1-2 أمام إنجلترا، في الجولة الأولى بالمجموعة 7.
وكشف الاتحاد التونسي في صفحته على تويتر، أن حارس المرمى حسن سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.
وتأمل تونس في إحياء آمالها في التأهل الى الدور الثاني بكأس العالم، عندما تواجه مهمة صعبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، غداً السبت.
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