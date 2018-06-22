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الإصابة تبعد حارس تونس عن الملاعب 4 أشهر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:08 م
الإصابة تبعد حارس تونس عن الملاعب 4 أشهر
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وكالات
 
قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن حارس مرمى المنتخب الوطني المصاب معز حسن، سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وغادر حسن (22 عاماً) تشكيلة تونس التي تشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بعد إصابته بخلع في الكتف في خسارة الفريق في اللحظات الأخيرة 1-2 أمام إنجلترا، في الجولة الأولى بالمجموعة 7.

وكشف الاتحاد التونسي في صفحته على تويتر، أن حارس المرمى حسن سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وتأمل تونس في إحياء آمالها في التأهل الى الدور الثاني بكأس العالم، عندما تواجه مهمة صعبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، غداً السبت.
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