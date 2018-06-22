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مدافع كولومبيا يقترب من الرحيل عن برشلونة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:08 م
مدافع كولومبيا يقترب من الرحيل عن برشلونة
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة قد استقر بصورة نهائية علي التخلص من مدافعه الكولومبي ياري مينا خلال الصيف القادم.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "‏الموندو ديبورتيفو" الكتالونية، : فإن ياري مينا مؤكدًا سيكون خارج أسوار الكامب نو فور انتهاء كأس العالم 2018 في روسيا.


وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكولومبي سيرحل بنظام الإعارة لمدة عام واحد، على أن يتحمل فريقه الجديد مرتبه السنوي فقط.

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