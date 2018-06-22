بورش تستحوذ على 10% من أسهم شركة ريماك

بعد فترة قليلة من الكشف عن التفاصيل الرسمية الأولية لـ"تايكان"، أول سيارات بورش الكهربائية، أعلنت الشركة الألمانية عن استحواذها على 10% من أسهم شركة ريماك الكرواتية لسيارات الهايبركار الكهربائية.





أنتجت ريماك عبر تاريخها القصير سيارتين كهربائيتين بقوة كبيرة هما Concept One و C_Two وأثبتت جدارتها وقوتها في وقت قصير جداً في عالم السيارات الكهربائية، ما شجع بورش على مشاركتها والاستحواذ على جزء منها لدعمها مادياً والاستفادة المشتركة من خبرات الشركتين.



